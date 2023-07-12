Uşak Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği’nin düzenlediği başkanlar kurulu toplantısı gerçekleştirildi.

Atapark’ta yapılan toplantının bir bölümüne Uşak Belediye Başkanı Mehmet Çakın, yardımcılarıyla birlikte katıldı.

Uşak Esnaf ve Sanatkâr Odaları Birlik Başkanı Atalay Savaş, Uşak esnafının en büyük sorunun ekonomik tablodaki belirsizliğin bir türlü netleşmemesi olduğunu ve esnafın önünün görememesi sonucu sıkıntı yaşaması ve yatırım yapma korkusu olduğunu dile getirdi. Savaş, “Belediye Başkanımızın katıldığı ilk bölümde, oda başkanlarımız, esnafın sıkıntılarını ve taleplerini dile getirdi. Başkanımız Çakın da esnafımınız sorunlarının çözümünde belediye olarak ellerinden geleni yapacaklarını söyledi. Bu bölümde alınan en önemli karar ise Birlik başkanlığı makamımızın ve tahsisi yapılan esnaf odaların Eylül ayı başına kadar restore edilen yeni belediye binasına taşınması oldu.

Bir aksilik olmazsa Ahilik Haftası kutlamalarını bu yıl eski belediye binası ve önündeki meydanda gerçekleştirmeyi planlıyoruz” dedi.

Yardımcılarıyla birlikte katıldığı toplantıda konuşan Başkan Çakın ise “Nazik davetleri nedeniyle Birlik Başkanımız Atalay Savaş’a ve yönetimine teşekkür ediyor, toplantıda alınan kararların hayırlara vesile olmasını diliyorum” dedi.