Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, Kasaplar Odası Başkanı Yusuf Küçer, Hazır Elbiseciler Odası Başkanı Hasan Tuncel, Manifaturacılar Odası Başkanı İsmet Keklik ve Zahireciler Odası Başkanı Bülent Artun’u kabul ederek bir süre görüştü.

Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, Kasaplar Odası Başkanı Yusuf Küçer, Hazır Elbiseciler Odası Başkanı Hasan Tuncel, Manifaturacılar Odası Başkanı İsmet Keklik ve Zahireciler Odası Başkanı Bülent Artun’u kabul ederek bir süre görüştü.

Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan ziyaret sırasında yaptığı açıklamada, “Yapmış olduğumuz hizmet ve yatırımlarla alakalı olarak Manifaturacılar, Hazır Giyimciler, Kasaplar ve Zahireciler Odası Başkanlarımızın ziyaretleri bizleri onurlandırmıştır. Yapmış olduğumuz çalışmalarla alakalı olarak bizlere plaket takdimleri oldu. Bu ince davranışlarından dolayı teşekkür ediyorum. Oda Başkanlarımızın yapmış oldukları çalışmalarda her zaman yanlarında olacağımızı ifade etmiştik. Oda Başkanlarımız temsil ettikleri esnafların hak ve hukuku ile var olan problemlerin ve engellerin aşılması noktasında tarafımıza iletilen sorunların yapılan istişarelerle çözülmesi noktasında gerekli gayret ve çabayı gösteriyoruz. Yönetimin başarılı olması için tek bir endeksi var o da Sivil Toplum Örgütleri ile birlikte istişare ederek yol haritasının ve yön pusulasının bu şekilde oluşturulmasıdır. Malatya’da bir başarı varsa, bunun arkasında Malatya’da gerek STK’lar olsun, kanaat önderleri olsun, sendikalar olsun gerekse de meslek kuruluşlarıyla birlikte şehri yönetme arzu ve isteğimiz yer almaktadır. Oda Başkanlarımız Malatya’ya yapmış olduğumuz çalışmalardan dolayı plaket takdimlerinden dolayı da tekrar teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu.

Büyükşehir Belediye Başkanının her zaman yanlarında olduğunu belirten Kasaplar Odası Başkanı Yusuf Küçer de, “Oda Başkanlığı görevine geldiğim ilk günden beri sağ olsun Başkanımız hem odamızı hem bizi hiçbir zaman yalnız bırakmadı. İletmiş olduğumuz taleplerle yakından ilgilendi. Vermiş olduğu sözlerin hepsini tek tek yerine getirdi. Sayın Başkanıma şahsım ve Odam adına teşekkür ediyorum” dedi.

Hazır Elbiseciler Odası Başkanı Hasan Tuncel ise, “Büyükşehir Belediye Başkanıma şehirle ilgilendiği için, her zaman yanımızda olduğu için çok teşekkür ediyorum” dedi.

Başkan Gürkan’ın büyük projelere imza attığını belirten Manifaturacılar Odası Başkanı İsmet Keklik, “Dört Oda Başkanımızla birlikte Büyükşehir Belediye Başkanımız Selahattin Gürkan Başkanımıza teşekkür ziyaretinde bulunduk. Başkanımız Malatya’nın kalkınması için çok büyük projelere imza atıyor. Gece gündüz çalışıyor. Hizmetleri yaparken Sivil Toplum Kuruluşlarını da her zaman destekliyor. Beydağı gibi bizim yanımızda duruyor. Başkanımızın varlığı, duruşu bize güven veriyor. Desteklerinden dolayı Sayın Başkanıma esnafım ve yönetim kurulum adına teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu.

Son olarak konuşan Zahireciler Odası Başkanı Bülent Artun ise, “Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Selahattin Gürkan’ın odamıza yapmış olduğu hizmetlerden dolayı teşekkür ediyorum. Her zaman Malatya’nın ve Malatyalının yanında olan Başkanıma tekrar teşekkür ediyorum” diye konuştu.