Eskişehir’deki duyarlı esnaf, 2 ay önce yaptığı kaza sonrasında motosikletini olay yerinde bırakan sürücüye ulaştı. Araç sahibinin motosikletini en kısa zamanda alacağını ifade ettiğini belirtildi.

Ertuğrulgazi Mahallesi Yurdagül Sokak’ta yaklaşık 2 ay önce meydana gelen kazada bir otomobilin çarptığı 01 EFT 44 plakalı motosikletin sürücüsü, iddiaya göre hafif yaralanmış ve aracını olay yerinde bırakarak ambulansla hastaneye kaldırılmıştı. Sürücü o günden beri aracını almaya gelmezken, mahalle esnafı çalınmasın diye göz kulak olduğu yol kenarındaki motosikletin sahibine “Gel motosikletini al” diyerek seslenmişti.

Esnaf Mümin Ali Okutucu, çabaları ile motosiklet sahibine ulaştı. Esnaf Okutucu, telefonla konuştuğu motosiklet sahibinin aracının polisten teslim alacağını, göz kulak olduğu için kendisine ise teşekkür ettiğini ifade etti.

İhlas Haber Ajansı tarafından haberleştirilen konu sonrası polis ekiplerince motosikletin çekilerek yed-i emine teslim edildiği öğrenildi.