KIRŞEHİR (İHA) – Cumhurbaşkanı tarafından açıklanan esnaf ve sanatkarın ihtiyacına yönelik destek kredisi limitleri yükseltildi.

KIRŞEHİR (İHA) – Cumhurbaşkanı tarafından açıklanan esnaf ve sanatkarın ihtiyacına yönelik destek kredisi limitleri yükseltildi.

Kırşehir Esnaf Odaları Birlik Başkanı Bahamettin Öztürk; “Esnaf ve Sanatkârlar Kredi ve Kefalet Kooperatifi üzerinden esnaf ve sanatkârların ihtiyacına karşılık sunulan kredilerde üst limit 500 bin TL’ye yükseltildi” dedi. 60 ay vadeli ve yıllık yüzde 7,5 faizle kullanılacak olan kredilerin esnafa nefes aldıracağını belirten Öztürk; “Esnaflarımızın ihtiyaçları için Esnaf ve Sanatkârlar Kredi ve Kefalet Kooperatifimiz kefaletiyle Halk Bankası’ndan çektiği kredilerde üst limit 500 bin TL olarak açıklandı. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’a, TESKOMB ve TESK Genel Başkanlarımıza teşekkür ederiz” diye konuştu. Esnafın zor zamanlarında üst limitin can simidi olacağını aktaran Öztürk açıklamasını şöyle sürdürdü;

"Düşük faiz ve uzun vadeli ödeme kolaylığı sağlayan esnaf kredisi zor zamanlar geçiren esnafımızın ihtiyacını büyük ölçüde karşılıyor. Kırşehir’de, bu limite ulaşmamız için öncelikle daha önce kredi çekerek vadesi dolduğu halde ödemesini geciktiren esnaflarımızın ödemelerini yapması gereklidir. Tüm esnaflarımızın yüksek limitten faydalanması için bu borçların ödenmesini bekliyoruz. Biz elimizden geldiği kadar esnafımıza yardımcı oluyoruz. Dokunmadığımız esnafımız yoktur, kapımız herkese açık.”