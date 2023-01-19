Bin 655 üyesi bulunan S.S. Alaşehir Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifi’nin tek listeyle gerçekleşen Seçimli Olağan Genel Kurulu’nda başkanlık görevini sürdüren Fatih Çataldere, bin 300 üyenin oy birliği ile yeniden başkanlığa seçildi.

Bin 655 üyesi bulunan S.S. Alaşehir Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifi’nin tek listeyle gerçekleşen Seçimli Olağan Genel Kurulu’nda başkanlık görevini sürdüren Fatih Çataldere, bin 300 üyenin oy birliği ile yeniden başkanlığa seçildi.

Alaşehir Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifi’nin seçimli olağan kongresinde başkanlığa yeniden Fatih Çataldere seçildi. Kongrenin divan başkanlığını Manisa Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifi Başkanı Recep Çınar yaparken kooperatif ortakları kongreye büyük ilgi gösterdi. 2022 yılında kooperatife 258 yeni ortak girişinin yapıldığı, 76 üyenin ise istek ve iş bırakma nedeniyle üyelikten ayrıldığı bildirildi.

Ortakların yoğun katılım gösterdiği kongrede yönetim ve denetim kurullarının faaliyet ve çalışma raporları okunarak ortaklar tarafından onaylandı. Yeni yönetim kurulu ve denetim kurulu üyeleri listesi açıklanarak ortaklar tarafından onaylandı. Yapılan oylamada Fatih Çataldere, Süleyman Kalbur, Sinan Cicioğlu, Emin Gündüz ve Mehmet Ertürk’ten oluşan yönetim kurulu, kongreye katılan bin 300 üyenin oylarıyla yeniden göreve getirildi. İsmail Gürcan ve Hasan Tuzlak ise denetim kurulunda yer aldı.

Ana sözleşme değişikliği nedeniyle seçime gidildi

Divan Başkanı Manisa Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifi Başkanı Recep Çınar, genel kurulun Alaşehir esnaf ve sanatkarına, hayırlar getirmesini temenni etti. Çınar, “2021 yılında genel kurul yapmıştınız. Bakanlığımızın yaptığı ana sözleşmedeki değişikle seçimleri 3 yılda değil 4 yılda bir yapılacak. Yani 4 yıllığına seçimler olacak. 2025 yılında bir mali kongre, 2027’de de seçimli kongre yapılacak. Yapılan kongremizin hayırlara vesile olmasını diliyorum. Hayatını kaybeden esnaf ve sanatkarlarımızı rahmetle anıyorum.” dedi.

"932 ortak kredi kullandı"

"Bin 615 ortağımız var. Bu gün bin 300 üyemiz kongreye katılarak birbirimize ne kadar saygı ve sevgi ile bağlı olduğumuzu gösterdi. Bu güne kadar işlerimizi hep biz olarak yaptık. Bundan böylede biz yok, biz varız." diyerek teşekkür konuşmasına başlayan ve üyelerin oylarıyla yeniden başkanlığa seçilen Fatih Çataldere, "İyi ve kötü günlerinizde hep yanınızda olduk. Olmaya da devam edeceğiz. Bu kongre Ahilik kültürünün bir göstergesidir. Hepinize şahsıma ve yönetime duyduğunuz güven için teşekkür ediyorum" diye konuştu.

Yaklaşık 300 milyon TL’lik bir plasmana ulaştıklarını ifade eden Çataldere, "Kapımızdan giren her bir ortağımızı bağrımıza bastık, ikramda bulunup sorunlarını dinledik ve çözüm ürettik. Sıfıra yakın bir takip oranımız var. Ödemelerinize gösterdiğiniz duyarlılık için de ayrıca teşekkür ediyorum. 2022 yılında 932 ortağımıza 200 milyon TL’lik kredi kullandırdık. Bunun bir kısmını hazine desteğiyle sağladık." dedi.

Eski yönetici ve çalışanlara plaket

Kongrede önceki yıllarda Alaşehir Esnaf Kefalet Kooperatifi yönetim ve denetim kurullarında görev alan üyelerle, kooperatif çalışanlarına mevcut yönetim tarafından teşekkür plaketleri verildi. Kongreye katılan ortaklara da battaniye hediye edildi.