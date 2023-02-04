Zonguldak’ın Ereğli ilçesi Esnaf ve Sanatkar Kredi Kooperatifi’nin olağan kongresinde mevcut başkan Mehmet Azman oyların büyük bölümünü alarak güven tazeledi. Kongrede diğer adayın açık oylamaya karşı çıkması üzerine yaşanan arbedeye ise polis müdahale ederek büyümesini önledi.

Zonguldak’ın Ereğli ilçesi Esnaf ve Sanatkar Kredi Kooperatifi’nin olağan kongresinde mevcut başkan Mehmet Azman oyların büyük bölümünü alarak güven tazeledi. Kongrede diğer adayın açık oylamaya karşı çıkması üzerine yaşanan arbedeye ise polis müdahale ederek büyümesini önledi.

Kdz. Ereğli Esnaf ve Sanatkarlar Kredi Kooperatifi’nin olağan kongresi Sevgi Barış Dostluk Düğün Salonu’nda gerçekleştirildi.

Yaklaşık 2 bin kişinin geldiği kongrede üyeler salona girişte kartlarını alabilmek için yoğunluk oluşturdu. Kongrede Divan Başkanlığı’nı Alaplı Esnaf Kefalet ve Şoförler Odası Başkanı Kemal Çam yaptı. Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı’nın okunması ile başlayan kongrede gündemdeki maddeler tek tek oylanarak çoğunluk tarafından kabul edildi. Başkan adaylarından Cevdet Civelek, divan başkanının oylamanın açık yapılacağını söylemesine tepki göstererek söz hakkı istedi. Bunun üzerine divan başkanı oylamanın açık yapılıp yapılmaması konusunu tekrar genel kurula katılanlara sordu. Kongreye katılanların büyük çoğunluğu oylamanın açık yapılmasına karar verince Başkan Adayı Civelek ile listesinde yer alan bazı isimler divan başkanına oylamadan önce kendilerine söz vermemesi nedeniyle tepki gösterdi. Bu sırada yaşanan tartışma arbedeye dönünce polis ekipleri duruma müdahale etti. Yapılan açık oylamada Başkan adayı Cevdet Civelek 8 oy alınca, divan başkanına tepki göstererek ekibiyle birlikte salonu terk etti. Başkanlığa yeniden seçilen Mehmet Azman kongreye katılan tüm esnaflara teşekkür ederek, yönetim kurulu ile birlikte bu güne kadar olduğu gibi bundan sonraki süreçte de karşısında yer alan isimlerde dahil olmak üzere hiç bir ayrım göstermeden herkese yardımcı olacağını söyledi.

Başkan Azman’ın yaptığı teşekkür konuşmasının ardından kongre sona erdi.