Yere sigara izmariti ve çöp atanlara 14 bin 407 liraya kadar para cezasının uygulandığı Bolu’da zabıta ekipleri iş yerlerini ve esnafı denetledi. Zabıta ekipleri denetimlerde yere atılmış tek bir izmarit ve çöp göremedi.

Bolu Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, Bolu Merkez’deki iş yerleri ve çevresinde sigara izmariti denetimi yaptı. Denetim sonucunda başta izmarit olmak üzere herhangi bir kirlilik tespit edemeyen zabıta personelleri, Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan adına esnafa teşekkür etti.

Dükkan sahipleri de Başkan Özcan’ın bu uygulamasından dolayı memnun olduklarını belirterek, yere çöp atmama kuralına müşterilerin de uyduğunu söyledi.