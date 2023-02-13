Manisa’da küçük sanayi esnafının girişimleriyle hayırsever ve öğrencilerin de desteğiyle deprem bölgesi için seyyar tuvalet ve duş kabini üretimi yapılıyor.

Manisa’da küçük sanayi esnafının girişimleriyle hayırsever ve öğrencilerin de desteğiyle deprem bölgesi için seyyar tuvalet ve duş kabini üretimi yapılıyor.

Kahramanmaraş’ın Pazarcık ve Elbistan ilçelerinde meydana gelen 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki deprem 10 ilde yıkıma neden olurken, deprem sonrası yaraların sarılması için hayırseverler harekete geçti. Manisa’da da Küçük Sanayi Sitesi esnafı, kendi aralarında yaptıkları organizasyonla depremzedeler için duş ve tuvalet kabini üretmeye başladı. Farklı farklı gruplar halinde çalışan esnafa Manisa’daki meslek liselerinin öğretmenleri ve öğrencileri de katkı sağladı. Gönüllü öğrenciler ve öğretmenler, esnafa destek olarak, hem hızlı hem de daha fazla üretim yapılmasını sağlıyor. Depremzedelerin dar alandan etkilenebileceğini de düşünen esnaf, duş ve tuvaletleri standart boyutların da üzerinde inşa ediyor.

Yunusemre Kaymakamlığı ve AFAD koordinesinde üretilen duş ve tuvaletler için esnaf herhangi bir ücret talep etmiyor. Depremzedeler için büyük bir titizlikle hazırlanan duş ve tuvalet kabinleri hayırsever işadamlarının da desteğiyle tırlara yüklenerek bölgeye sevk edilecek.

“Bu hafta içerisinde sevkiyatlar başlayacak”

Deprem bölgesine yapılacak yardım kampanyasının ufak bir kıvılcımla başladığını söyleyen sanayi esnaflarından Ali Alpon, “Çok ufak bir kıvılcımla başladı. Depremzedelere ne yapabiliriz diye düşünürken, arama kurtarma çalışmalarına da katılmayı düşündük. Burada faydalı olmak adına esnaf arkadaşların fikir birliğiyle duş ve tuvalet imalatına başladık. Oradaki mağdur vatandaşlara yardımcı olmak adına böyle bir işe kalkıştık. İlk başta 30 civarı duş ve tuvalet üretecektik. Sosyal medyadan ve Manisa Valiliği, AFAD ve Yunusemre Kaymakamlığı koordinasyonuyla çalışarak yaklaşık 120 civarında üretim yaptık. Su tesisatlarımız döşenmeye başladı, bu hafta içerisinde sevkiyatlar başlayacak” dedi.

“Hiçbir kâr amacımız yok”

Kâr amacı gütmeden üretim yaptıklarını söyleyen Alpon, “Sosyal medyada duyulunca Manisa’daki esnaf arkadaşlarımızın çok büyük desteği oldu. Ama bunun akabinde sosyal medya sayesinde Almanya’dan, Hollanda’dan, Türkiye’nin dört bir yanından vatandaşlarımız duyarsız kalmadı. Hala daha yardım gelmeye devam ediyor. Hiçbir kâr amacımız yok. Herhangi bir ticari boyutumuz yok. Yunusemre Kaymakamımız AFAD ile beraber meslek liselerinden de 25 öğrenci ve öğretmen bize destek veriyor” ifadelerini kullandı.

Ürünlerin sağlam olmasına özen gösterdiklerini ve uzun yıllar dayanıklı olduğunu söyleyen Alpon, “Sağlam olmasına özen gösterdik. Uzun vadeli kullanılması için üretim yaptık. Çünkü süreç de uzun gözüküyor. Sağlam bir malzemeden üretmeye özen gösterdik. AFAD ekibiyle görüştüğümüzde ölçülerin çok ufak olmamasına dikkat etmemizi istediler. Çünkü oradaki vatandaşlarımız enkazda sıkışık bir alanda kaldıkları için ürünlerimizi hem yüksek hem geniş ürettik” diye konuştu.

Üretime destek veren Polinas Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencisi Özgür Çapraz, “Buraya depremdeki zor insanlara yardımcı olmak için geldik. Onlara bir nebze yardım edebilmek için buradaki esnaf abilerimizle çalışıyoruz” derken, Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Mesleki Teknik Anadolu Lisesi Mete Dedeler ise “Buraya tüm okul öğrencileri ve öğretmenleriyle isteyerek geldik. Depremzedelere yardımcı olmak çok güzel bir duygu” ifadelerini kullandı.

Sanayideki marangoz esnafı da hem bölgeye giderek hem de duş ve tuvalet üreterek deprem bölgesine destek sağlıyor. Marangoz esnafıyla imece usulü üretime başladıklarını söyleyen Özbey Akçi, “Oradaki çalışmalara katılan arkadaşlar özellikle kadınların böyle bir ihtiyacı olduğunu söyledi. Biz de kendi bünyemizde esnaf arkadaşlarımızla beraber 80 adet duş ve tuvalet üretiyoruz. Bir kısmını gönderdik. Bir kısmını da yarın göndereceğiz. Ben de kendim tesisatçı arkadaşlarla beraber bağlantılarını yapacağım. Allah bir daha ülkemize böyle bir afet yaşatmasın. Birlik ve dayanışma içerisinde bu işin üstesinden gelmeye çalışıyoruz ama oradaki acı anlatılmaz” dedi.