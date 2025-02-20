Muğla’nın Fethiye ilçesinde hizmet veren Özel Lokman Hekim Esnaf Hastanesi Göz Bölümü, göz sağlığını koruma ve tedavi konusunda en son teknoloji cihazlar ve uzman kadrosuyla hastalarına hizmet sunuyor.

Göz hastalıklarının erken teşhisi ve tedavisi konusunda geniş bir hizmet yelpazesi sunan hastane, hem çocuklar hem de yetişkinler için kapsamlı bir bakım sağlıyor. Hastane, yakın zamanda kazandırılacak yeni cihazlarla hizmetlerini daha da geliştirecek. Halk arasında "Lazerle göz çizdirme ameliyatı" olarak bilinen Excimer Lazer tedavisi ile miyop, hipermetrop, astigmat ve presbiyopi gibi görme sorunları tedavi edilecek. Bu sayede hastalar, gözlük ve lenslerinden kurtulabilecek ve tedavi için başka şehirlere gitmek zorunda kalmayacak.

"Başka şehirlere gitmeye gerek kalmayacak"

Hastaneye kazandırılacak yeni göz cihazları hakkında bilgi veren Başhekim Yardımcısı Op. Dr. Barış Gürcü, artık hastaların başka şehirlere gitmesine gerek kalmadan, göz hastalıklarının teşhis ve tedavisini Fethiye’de yaptırabileceklerini belirtti.

"Ekibimizi güçlendirdik"

Başhekim Dr. Öztürk Günal, yenilenen ve güçlendirilen ekibin, teknolojik yatırımlarla birlikte hastaneye büyük bir katkı sağlayacağını vurgulayarak, "Bugün, yenilenen ve güçlendirilen ekibimizle, sürekli geliştirdiğimiz teknolojik altyapılarımızla göz sağlığı konusunda bilgilendirme yapmak için buradayız. Ekibimizi güçlendirdik. Dr. Zeynep Kaya zaten ekibimizin bir parçasıydı. Önce Nazire Hanım’ı ekibe dahil ettik, ardından Hasan bey de aramıza katıldı. Artık güçlü bir kadro ile göz hastalıklarının erken teşhisi, tedavisi ve takibi konusunda Fethiye’ye en iyi hizmeti sunmaya hazırız" ifadelerini kullandı.

"Ekibimizle birlikte hastanemize güç katacağız"

Op. Dr. Zeynep Kaya, yeni ekibe katılan meslektaşlarına hoş geldin diyerek, göz sağlığı alanında hastalara en iyi hizmeti sunmaya devam edeceklerini belirterek, "Hepimize, yeni gelen arkadaşlarımıza hoş geldin diyoruz. Ekibimizle birlikte hastanemize güç katacağız. Göz hastalıklarının erken teşhis ve tedavisi konusunda elimizden gelen her şeyi yapacağız" dedi.

"Yeni cihazlarla altyapımızı güçlendirdik"

Op. Dr. Hasan Tekin ise göz hastalıkları branşının teknolojiye bağımlı bir alan olduğuna dikkat çekerek, "Böyle kıymetli meslektaşlarımla ve değerli başhekimimizle birlikte çalışmaktan büyük mutluluk duyuyorum. Oftalmoloji, yani göz hastalıkları branşı, ileri derecede teknolojiye bağımlı bir alandır. Hem tanı hem de tedavi için en yeni teknolojileri takip etmek ve hastanemize kazandırmak zorundayız. Güçlü bir kadro oluşturarak, yeni cihazlarla altyapımızı güçlendirdik. Böylece yöre halkına daha iyi tanı, teşhis ve tedavi hizmeti sunacağımıza inanıyorum" açıklamasını yaptı.

"Yakın zamanda lazerle göz çizdirme ameliyatlarına başlıyoruz"

Op. Dr. Nazire Kaval Demirci, hastanenin sunduğu göz hastalıkları tedavilerine değinerek, "Fethiye’de olmaktan ve buraya dönmekten büyük mutluluk duyuyorum. Ekibimizle birlikte çalışmak da benim için çok değerli. Şu anda, doktor beyin de katılımıyla göz hastalıklarıyla ilgili birçok tedaviye başladık ve yenilerini ekleyeceğiz. Katarakt ameliyatlarının yanı sıra, katarakt sonrası göz içine akıllı mercek (trafokal mercek) yerleştirerek uzak, yakın ve ara mesafede net görüş sağlayabiliyoruz. Yakın zamanda hastanemizde Excimer lazerle göz çizdirme ve gözlükten kurtulma ameliyatlarını başlatacağız. Ayrıca retina hastalıkları, sarı nokta ve diyabete bağlı göz hastalıklarının tanı, tedavi ve takip hizmetleri devam edecek. Yeni cihazlarımız sayesinde şaşılık, okuloplastik cerrahi, göz kapağı estetiği ve gözyaşı kanalı ameliyatlarını da gerçekleştireceğiz" dedi.

Hastanede sunulan başlıca hizmetler ise şu şekilde sıralandı: Katarakt tedavisi ve akıllı mercek ameliyatları, Şaşılık ameliyatları, Vitrektomi ameliyatı ile retina hastalıklarının tedavisi, Glokom (göz tansiyonu) tedavisi, Diyabete bağlı retina hasarının lazer ve enjeksiyonlarla tedavisi, Sarı nokta hastalığına bağlı göz içi enjeksiyonlar, Kornea hastalıklarının tanı ve tedavisi, Göz çevresi estetiği ve göz kapağı ameliyatları.