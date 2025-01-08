Antalya’nın Kumluca ilçesinde ilçenin silüeti haline gelen 30 yıllık Benjamin ağaçları belediye tarafından budandı. Esnaf ’İş yerimiz gün ışığı gördü’ derken bazı vatandaşlar duruma tepki gösterdi.

Kumluca Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri tarafından park, bahçeler ve refüjlerdeki ağaçlara kış bakımı çerçevesinde budama çalışması yapıldı. Özellikle ilçe merkezini deniz sahiline bağlayan Ahmet Ali Ağa Bulvarı’nda yapılan bakım çalışmalarında bulvar üzerindeki 30 yıllık yaklaşık 50 Benjamin ağacının budanması dikkat çekti. Bulvar üzerindeki çift yönlü caddenin üstünü bitki tüneli şeklinde kapatan bu ağaçlar, yaz aylarında sağladıkları gölgeyle hem yerli halkın hem de turistlerin ilgisini çekiyordu.

Esnaf memnun, vatandaşlar ikiye bölündü

Esnaf, ağaçların gölgesinin kış aylarında caddenin karanlık olmasına neden olduğunu belirterek, budama sonrası dükkânlarının daha fazla gün ışığı aldığını ifade etti. Bir esnaf, “Dükkânlarımızın üzerinde evlerin olduğunu, bulvar üzerinde aydınlatma direklerin olduğunu gördük. Dükkânlarımız gün ışığı gördü” dedi.

Buna karşılık, bazı vatandaşlar sosyal medya üzerinden tepkilerini dile getirdi. Ağaçların estetik görünümünü kaybettiğini ve ilçenin sembolik bir değerine zarar verildiğini savunan vatandaşlar, yapılan budamanın yanlış bir karar olduğunu belirtti.