Antalya’nın Gazipaşa ilçesinde arama kurtarma gönüllüsü bir esnaf, depremzede çocuklar için oyuncak topluyor.

Antalya’nın Gazipaşa ilçesinde arama kurtarma gönüllüsü bir esnaf, depremzede çocuklar için oyuncak topluyor.

Kahramanmaraş’ın Pazarcık ve Elbistan ilçelerinde meydana gelen 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerin ardından başlatılan yardım kampanyaları devam ediyor. Depremzede çocukların depremde yaşadığı travmaları atlatmaları için birçok il ve ilçede psikolojik danışmanlar depremzede aile ve çocuklar için görevlendirildi. Gazipaşa’da, bir iş yerinin sahibi Gazipaşa Arama Kurtarma ekibinde yer alan gönüllü Gökhan Kafadar da depremzede çocuklar için oyuncak kampanyası başlattı. Gazipaşa halkına seslenen Kafadar, “Çevresinde fazla çocuk oyuncakları olan ve kullanılmayan oyuncakları vermek isteyen arkadaşlarım benim ile iletişime geçebilir. Depremzede çocuklarımız için yardımlarınızı bekliyoruz” dedi.