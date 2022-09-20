Rusya’dan Avrupa’ya sağlanan gaz akışının süresiz şekilde sonlandırılmasıyla ilgili konuşan Eskişehir Müteşebbis İş Adamları Derneği (ESMIAD) AR-GE Komisyon Başkanı Ayberk Kırçın, “Yerli sanayicimiz oluşacak boşluğa hazır olmalı, oluşan krizi fırsata çevirmelidir” dedi.

Rusya’dan Avrupa’ya sağlanan gaz akışının süresiz şekilde sonlandırılmasıyla ilgili konuşan Eskişehir Müteşebbis İş Adamları Derneği (ESMIAD) AR-GE Komisyon Başkanı Ayberk Kırçın, “Yerli sanayicimiz oluşacak boşluğa hazır olmalı, oluşan krizi fırsata çevirmelidir” dedi.

Geçtiğimiz günlerde Rusya’dan Avrupa’ ya Kuzey akım 1 boru hattından sağlanan gaz akışını süresiz şekilde sonlandırılmasıyla ilgili açıklamalarda bulunan ESMIAD AR-GE Komisyon Başkanı Ayberk Kırçın, “Avrupa’da Almanya başta olmak üzere birçok ülke enerji ihtiyaçlarını karşılayabilmek için Rus gazına bağlıdır. Bu durumun Avrupa’da ki üretime, sosyal yaşama ve ülkemiz için olan etkilerini bir değerlendirelim. İlk olarak önümüzdeki günlerde çok duyacağımız bir kavramın açıklamasıyla başlamak istiyorum. Resesyon, durgunluk anlamına gelen bu terim 2-3 aylık peşi sıra takip eden ekonomideki belirgin düşüş olarak nitelendirilir. Büyüme hızının ülkedeki nüfus artışının altında kalması, kişi başına düşen milli gelirin artış göstermemesi gibi durumlar ortaya çıkar. Avrupa’ya dönüp baktığımızda enerjide daha önce eşi benzeri yaşanmamış artışlar söz konusudur verilere baktığımızda son 1 senede tam 10 kat maliyet artışı göstermektedir. Bu durum karşısında çoğu sektörde üretim yavaşlamış durma noktasına gelmiş hatta kapanan fabrikalar olmuştur. Bu sektörler nelerdir; alüminyum, çinko, cam üretimi, demir-çelik, otomotiv ve petro kimya’dır. Sektörlerde yaşanan bu sıkıntı gelecek aylarda ülkemizde aynı alanda faaliyet gösteren sanayicimiz için bir fırsat olabilir mi?” ifadelerini kullandı.

“Avrupa’daki üretim boşluğunu ülkemiz ve çevre ülkeler üstlenecektir”

Türkiye’de gaz kesintisi beklenmemesini bir fırsata çevirmenin altını çizen Kırçın, “Ülkemiz için siyasi anlaşmalar doğrultusunda bir gaz kesintisi beklenmemektedir. Bu bizim için büyük bir fırsat olarak nitelendirilebilir. Baktığımız zaman Fransa’da 77 yıldır faaliyet gösteren cam üreticisi firma yüksek enerji maliyetleri sebebiyle kapanmaya gitmiştir diğer yandan Avrupa için enerji krizi sebebiyle alüminyum, çinko kapasitelerinin %50si kaybedilmiştir ve birçok sektörde daha gerileme, yavaşlama söz konusu olacaktır. Şu ana kadar Avrupa ülkeleri sadece hane halkı için yardım paketleri açıklamış sanayicisi için bir yardım söz konusu olmamıştır. Önümüzdeki bu süreçte yaşanan enerji krizi nedeni ile oluşacak Avrupa’daki üretim boşluğunu ülkemiz ve çevre ülkeler üstlenecektir. Yerli sanayicimiz oluşacak bu boşluğa hazır olmalı oluşan krizi fırsata çevirmelidir. Umarım ki siyasi bu olumlu hava neticesinde enerji krizi bizim kapımızı çalmadan oluşan üretim boşluğunu başarılı bir şekilde lehimize çevirip kriz sonrası da üretimlerimizin üstüne koyarak devam edeceğiz” dedi.