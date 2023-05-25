Kartepe Belediyesi’nin desteğiyle yapımı tamamlanan Eşmespor Sosyal Tesisleri düzenlenen törenle hizmete açıldı.

Eşmespor Sosyal Tesisleri, Eşme Sahili’nde gerçekleştirilen törenle açıldı. Tesisin açılışına Kartepe Belediye Başkanı Mustafa Kocaman, eski Eşme Belediye Başkanı Şaban Özer, AK Parti Kartepe İlçe Başkanı Sadık Yılmaz, Eşmespor Başkanı Mehmet Özer, kulüp yöneticileri ve Eşmeliler katıldı.

Açılış töreninde Eşmespor Başkanı Mehmet Özer, desteklerinden dolayı Kartepe Belediye Başkanı Mustafa Kocaman’a teşekkür ederek, Eşmespor’un daha iyi yerlere geleceğini belirtti.

Mustafa Kocaman ise "Sizlerin talebi ve desteği ile Eşmespor’umuza güzel bir tesis kazandırdık. Gençlerimiz ve sporcularımız en iyi imkanları daha güzelini yapabilmek için elimizden gelenin en fazlasını yapma gayreti içinde olacağız. Hayırlı, uğurlu olsun" dedi.