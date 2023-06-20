Uşak’ta geçtiğimiz günlerde yağan sağanak yağmur sonrası selden zarar gören ve bozulan Eşme yolları, İl Özel İdaresi ekiplerince temizlenip onarıldı.
Geçtiğimiz günlerde Uşak’ın Eşme ilçesinde yağan sağanak yağmur sonrası bazı köylerde sel meydana geldi. Selden kaynaklı zarar gören köy yolları Uşak İl Özel İdaresi ekiplerince temizlenerek onarıldı. Günlerce yoğun çalışan ekipler yollarda meydana gelen olumsuzlukları iş makine ve çalışanlarıyla özverili çalışmalarla temizleyerek vatandaşların ulaşım sorununu çözdü.