Uşak’ın Eşme ilçesinde bir kahvehanede kumar oynayan 5 kişi suçüstü yakalandı. Kumar oynayan kişiler hakkında idari işlem yapıldı.

Eşme İlçesi Şehit Alibey Mahallesinde bulunan bir kahvehaneye gerçekleştirilen operasyonda, 5 kişi kumar oynarken suçüstü yapıldı. Kahvehane işletmecisine ise kumar oynamak ve oynatmaya yer temin suçundan idari işlem yapıldığı belirtildi. Yapılan baskın sırasında, şahısların aralarında oyun oynadığı ve masanın üzerinde toplamda 5 bin 950 TL ve 1 adet zar olduğu, şahısların kumar oynadığı tespit edildi.

Masada bulunan 5 bin 950 TL paraya el konulurken, kumar oynayan 5 kişiye idari para cezası uygulandığı ve olayla ilgili soruşturma başlatıldığı öğrenildi.