Eşme’de özel yetenekli öğrencilerin, yeteneklerini geliştirmesi amacıyla hayata geçirilen Bilim ve Sanat Merkezi, Vali Turan Ergün’ün katılımıyla açıldı.

Eşme’de özel yetenekli öğrencilerin, yeteneklerini geliştirmesi amacıyla hayata geçirilen Bilim ve Sanat Merkezi, Vali Turan Ergün’ün katılımıyla açıldı.

Uşak’ın Eşme ilçesinde, çocukların yetenek, beceri ve özverilerini geliştirmesine yardımcı olması hedeflenen Bilim ve Sanat Merkezi Vali Turan Ergün’ün katılımlarıyla açıldı. Açılışta Vali Ergün’e Kaymakam Selin Sarı, Eşme Belediye Başkanı Hacı Mustafa Çetin, İl Emniyet Müdürü Mesut Gezer, İl Jandarma Komutanı Fahri Semiz ve İl Milli Eğitim Müdürü Bülent Şahin eşlik etti.

Kesilen kurdele sonrasında Vali Ergün ve beraberindeki heyet resim sergisini gezmesinin ardından çocukların yaptığı bilimsel ve eğlenceli çalışmaları izledi. Vali Ergün’ün de çocuklarla birlikte çalışmalar yapmasının ardından çekilen hatıra fotoğraflarıyla program son buldu.