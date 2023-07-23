Uşak Eşme İlçesinde meşelik alanda yangın çıktı. Yangına hem havadan ve karadan müdahale edilerek söndürüldü.

Edinilen bilgilere göre, yangın, Uşak Eşme İlçesine bağlı Poslu Köyü Yeşilkavak Göleti kenarında meydana geldi. Henüz belirlenemeyen nedenle başlayan yangın, ağaçlık alana sıçradı. İhbarlar üzerine olay yerine Uşak Orman İşletme ve Eşme Belediyesine ait 4 arazöz,2 ilk müdahale, 2 itfaiye aracı ve 1 yangın söndürme helikopteri sevk edildi. Ekiplerin hızlı ve hummalı mücadeleyse yangın söndürüldü. Öte yandan yangında 5,5 hektarlık ağaçlı alan yangında zarar gördü.