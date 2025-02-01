Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, çocuk ile gençlerin ulaşımı kolay, daha temiz ve sağlıklı ortamlarda spor yapabilmeleri için Kartepe Eşme Ahmediye Mahallesi’nde halı saha çalışmalarını tamamladı.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, amatör spora ve sporcuya verdiği desteklerle şehrin sporda da marka olması için 12 ilçeye spor tesisleri kazandırmaya devam ediyor. Büyükşehir, özellikle kırsal mahallelerde, gençlerin ve çocukların sportif faaliyetlerde bulunması için halı saha projelerini birer birer hayata geçiriyor. Geçtiğimiz günlerde Başiskele Millet Bahçesi’nde tamamlanarak hizmete giren hala saha, basketbol sahası ve tenis kordunun ardından, Kartepe Eşme Ahmediye Mahallesi’nde halı sahanın yapımı da tamamlandı. Mahalle sakinlerinin yoğun isteği üzerine harekete geçen Büyükşehir Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığı ekipleri, halı saha yapım çalışmalarını kısa sürede bitirdi. Çalışmalar kapsamında gençlerin sağlıklı şekilde vakit geçirebileceği modern bir alan oluşturuldu. Yeni halı sahayı çocuklar ve gençler çok beğendi.

Kocaeli’nin sporda da öncü bir şehir olması için çalışmalar yapan Büyükşehir, Kartepe’nin kırsal mahallerinden biri olan Eşme Ahmediye’de 24x33 metre ebadında halı sahayı tamamlayarak, futbolseverlerin hizmetine sundu. Vatandaşlar, mahallelerine kazandırılan pırıl pırıl hala saha tesisi için Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükkın’a teşekkür etti.

Kırsal mahallelerin altyapısını güçlendirmek ve vatandaşlara sosyal aktiviteler için daha fazla imkân sunmak adına çalışmalar yürüten büyükşehir, 10 halı sahanın daha yapımını sürdürüyor.