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Aynı turnuvada piste çıkan diğer eskrimciler Defne Öyküm Özçimen 19., Çağın Akgül ise mücadelesini 34. sırada tamamladı.

Başkent Zagreb’deki mücadelesinde başarılı karşılaşmalar sonucu çeyrek finale yükselen sporcu, bu turda Gürcü Elene Turmanidze’yi 15-9 yenerek adını yarı finale yazdırdı. Yarı finaldeki Macar rakibi Fiona Grosz’a 15-3 mağlup olan sporcu final şansını kaçırarak kürsünün üçüncü basamağına yerleşti.

Hırvatistan’da bugün başlayan EFC U14 Circuit Turnuvası’nda (25. Rapir Cup), 14 yaş altı kadınlar flöre kategorisinde eskrimci Elif Ada Yıldız bronz madalya kazandı.

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