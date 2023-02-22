Estonya’da iki gündür devam eden Gençler ve Yıldızlar Avrupa Eskrim Şampiyonası’nda bugün yıldız erkekler kılıç kategorisinde milli eskrimci Enes Talha Kalender bronz madalyanın sahibi oldu.

Estonya’da iki gündür devam eden Gençler ve Yıldızlar Avrupa Eskrim Şampiyonası’nda bugün yıldız erkekler kılıç kategorisinde milli eskrimci Enes Talha Kalender bronz madalyanın sahibi oldu.

Başkent Tallinn’de bronz madalyaya uzanan mücadelesinde Talha, başarılı ön eleme karşılaşmalarının ardından tablo-64’ü maç yapmadan geçti. Sonra sırasıyla Ukraynalı Ihor Olyshevets’i 15-9, Macar Zalan SZalai’yi 15-12 ve çeyrek finalde Bulgar Nikolay-Tomas Georgiev’i 15-5 yenerek adını yarı finale yazdıran milli sporcu bu turda Rumen Casian Cidu karşısında 15-10 mağlup olarak final şansını kaçırdı ve şampiyonayı üçüncü olarak tamamladı.

Öte yandan bugün piste çıkan diğer eskrimciler yıldız kadınlar epede Ceren Cebe 18., Kayra Naz Özcan 46., Nilahsen Erten 58., Yasemin Toktaş 65.; yıldız erkekler flörede Kıvanç Kırtay 20., Cem Güneş 54., Halis Genç 57., Ali Eren Girgin 67.; yıldız erkekler kılıçta ise Furkan Yaman 9., Arda Tanerler 17. ve Toprak Altınçekiç bireysel mücadelesini 22. sırada tamamladı.

Şampiyona yarın yıldız erkekler epe ile yıldız kadınlar flöre/ kılıçta takım karşılaşmalarıyla devam edecek. Organizasyon 28 Şubat’ta sona erecek.