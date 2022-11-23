Eskrim Federasyon tarafından Malatya’da düzenlenen Bölgesel Kılıç Turnuvası’na Sivas adına katılan sporcular; bir altın, bir gümüş ve altı bronz madalyayla kente döndüler.

Eskrim Federasyon tarafından Malatya’da düzenlenen Bölgesel Kılıç Turnuvası’na Sivas adına katılan sporcular; bir altın, bir gümüş ve altı bronz madalyayla kente döndüler.

Türkiye Eskrim Federasyonu (TEF) 2022-2023 faaliyet takviminde yer alan “U10-U12-U14 Kılıç Açık Turnuvaları” eş zamanlı olarak Eskişehir, İstanbul ve Malatya’da gerçekleşen karşılaşmaların ardından sona erdi. Türkiye’nin birçok ilinden 10, 12 ve 14 yaş altı toplam 584 kılıç sporcusuna ev sahipliği yapan organizasyonda dereceye giren sporcular kürsü heyecanı yaşadı. Malatya’da düzenlenen turnuvaya Sivas’ı temsilen katılan sporcular da derece yapmayı başardı. Sivas adına katılan sporcular; bir altın, bir gümüş ve altı bronz madalyayla kente döndüler. Turnuvada büyük başarı gösteren Sivaslı sporculardan Nisa Kuruçay U14 kızlarda altın madalya kazandı. Mustafa Emir Temür ise U12 erkeklerde gümüş madalyayı kaptı. U10 kızda Elif Lale Atabey, U12 kızda Zeynep Ecrin Taşkıran, Sevde Begüm Ataç, U14 kızda yine Sevde Begüm Ataç, U12 erkekte Muhammed Ali Demiralay ve U14 erkekte Mustafa Emir Temür bronz madalyanın sahibi oldu.