Eskişehirspor Kulübü Başkanı Erkan Koca, Edirnespor galibiyeti sonrası yazılı bir açıklama yayınlayarak "Bir sonraki durak İzmir” diye belirtti.

Sıkıca kenetlenerek bir sonraki durağın İzmir olduğunun altını çizen Koca, “Takımımızın alabileceği her puana talip olduğu bu zorlu lig maratonunda Edirnespor gibi kritik bir deplasmanda aldığımız galibiyeti gidiş geliş yaklaşık bin 100 kilometre yolu aşarak takımını yalnız bırakmayan büyük taraftarımıza armağan ediyorum. İyi bir takımın sadece iyi transferlerle değil, onları ortak hedefe ve birbirine bağlayan görünmez bağlarla oluşacağına inanıyorum. Bu amaç birliğini yakalamış, inanarak hareket eden takımlar, bütün zorluklara rağmen başarırlar. Futbolcularımıza, teknik ekibimize, taraftarlarımıza, kulüp personelimiz ve yönetim kurulundaki arkadaşlarımıza bu amaç birliğinde yaptıkları ve yapacakları her şey için teşekkür ediyorum. Sıkıca kenetlenerek bir adım daha. Bir sonraki durak İzmir” dedi.