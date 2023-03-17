Eskişehirspor Kadın Futbol Takımı, sezon hazırlıklarına hız kesmeden devam ederken, Şimşeklerin yeni sezon fikstürü de belli oldu.

Eskişehirspor Kadın Futbol Takımı, 18 Mart tarihinde başlayacak yeni sezon için hazırlıklarına devam ediyor. Sezona şampiyonluk parolasıyla çıkacak olan Eskişehirspor, 3. Lig 9’uncu grupta Eskişehir Büyükşehir Gençlik ve Spor, Eskişehir Öncü Spor ve Gençlik, 1922 Dumlupınar Spor ve Afyonkarahisar Anadolu Gücü Spor takımlarıyla eşleşti. Hafta sonu maçlarıyla başlayacak olan grupta, 5 takım yer almasından dolayı Eskişehirspor ilk hafta mücadelesini bay geçecek.

Eskişehirspor Kadın Futbol Takımı lig fikstürü şu şekilde:

1.Hafta - (BAY)

2.Hafta - Eskişehir Büyükşehir Gençlik ve Spor

3.Hafta - 1922 Dumlupınar Spor (Deplasman)

4.Hafta - Eskişehir Öncü Spor ve Gençlik

5.Hafta - (BAY)

6.Hafta - Eskişehir Büyükşehir Gençlik ve Spor (Deplasman)

7.Hafta - 1922 Dumlupınar Spor

8.Hafta - Eskişehir Öncü Spor ve Gençlik (Deplasman)