Eskişehirspor’un Manavgat Belediyespor’u 2-1 yendiği ve 30 bin 358 seyirci ile rekor kırılan maçı canlı takip eden 14 yaşındaki kelebek hastası Nurettin Efe Keskin, üçlü çektirerek taraftara tezahürat yaptırdı.

Bölgesel Amatör Lig’in (BAL) 11. haftasında Eskişehirspor ve Manavgat Belediyespor karşı karşıya geldi. Eskişehir Yeni Atatürk Stadyumu’nda oynanan karşılaşmayı 2-1 kazanan Eskişehirspor liderlik koltuğuna otururken, 30 bin 358 seyircinin gittiği maç ligin en yüksek seyirci ile tribünden takip edilen maçı olarak kayıtlara geçti. Kelebek hastası olan Nurettin Efe Keskin de heyecanlı müsabakayı canlı olarak takip etti. Siyah-Kırmızı atkısıyla birlikte takımına destek veren Keskin, devre arasında üçlü çektirmek için babasıyla saha ortasına geldi. Oluşan derin sessizliğin ardından Keskin’in üçlü çektirmesiyle coşkulu taraftar hep bir ağızdan tezahürat yaptı. Futbolun sadece futboldan ibaret olmadığını bir kez daha ortaya koyan o anlar görenlerin yüzünde tebessüm oluşturdu.