TFF Kadınlar 3. Ligde grubunu lider tamamlayarak play-off oynama hakkı elde eden Eskişehirspor, Sancaktepe Belediye Gençlik Spor Kulübü ile karşılaşacak.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Kadınlar 3. Ligi Play-Off müsabakalarının kura çekimi dün online olarak gerçekleştirildi. 2022-2023 sezonunda 9. grubu lider bitirerek play-off müsabakalarına katılacak Eskişehirspor Kadın Futbol Takımı’nın rakibi belli oldu. Kura çekiminin ardından siyah kırmızılı takım 4. grubu ikinci sırada bitiren Sancaktepe Belediye Gençlik Spor Kulübü ile eşleşti. Eskişehirspor, tarafsız sahada tek maç eleme usulüne göre oynanacak mücadele sonunda İstanbul ekibini mağlup ettiği takdirde Kadınlar 2. Lige yükselmek için bir turda daha oynayacak. Es-Es’in Sancaktepe Belediye Gençlik Spor karşılaşmasının günü ve saati ise daha sonra açıklanacak.