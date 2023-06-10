TFF Kadınlar 2. Lig’e yükselme yolunda play-off çeyrek final turuna katılacak olan Eskişehirspor, Sancaktepe Belediye Gençlik Spor ile Bursa’da karşı karşıya gelecek.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF)’nun resmi internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, Kadınlar 3. Ligi Play-Off Çeyrek Final müsabakalarının başlama tarihlerini açıkladı. 2022-2023 Sezonunda grubunu lider bitiren Eskişehirspor Kadın Futbol Takımı, çeyrek final etabında Sancaktepe Belediye Gençlik Spor ile karşılaşacak. Tek maç eleme usulüne göre oynanacak mücadele 14 Haziran Çarşamba günü saat 14.00’te başlayacak. Karşılaşmaya Bursa’daki Veysel Karani Sahası ev sahipliği yapacak. Eskişehirspor maçı kazandığı takdirde yarı finale yükselecek. Öte yandan TFF Kadınlar 3. Lig Play-Off yarı finallerinin 20 Haziran, finalin ise 23 Haziran’da oynanacağı da belirtildi.