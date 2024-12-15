Eskişehir’de spor mağazası işletmecisi Emrah Demirboza, forma satışlarında maçtan yaklaşık bir hafta önce yoğunluk oluştuğunu ve maça saatler kala forma satışının aynı hızda gittiğini belirtti.

Eskişehirspor’un bugün oynanacak karşılaşması öncesinde şehirde forma satışları da arttı. Taraftarlar, takımına destek olmak için forma almaya akın etti. Forma satan işyerleri, yoğun ilgi ile karşı karşıya kaldı. Maç öncesi yaşanan bu yoğunluk, Eskişehirspor taraftarının takımına olan bağlılığının bir kez daha ortaya koydu. Forma almak isteyen taraftarlar, alışverişlerine yaklaşık bir hafta önceden başlasa da maç günü de satışlar devam etti. Spor mağazası işletmecisi Emrah Demirboza, yaşanan yoğunluk karşısında memnuniyetlerini dile getirdi.

"Her maç öncesi yoğunluk olur ama bugünkü ilgi çok güzel"

Bugün taraftar rekoru kırılacağını düşündüğünü belirten Demirboza, "3 kuşaktır yani neredeyse 70 senedir bu işi yapıyoruz. Forma, krampon ve spor malzemeleri satıyoruz. Eskişehirspor’un maçı var. Bugün BAL’da taraftar rekoru kırılacak. Bir haftadır forma satışlarımız oldukça arttı. Taraftarlar maç için hazırlanıyor. Vatandaşlar kış geldiği için atkı ve bereye yöneldi. Eskişehirspor’la ilgili eşofman üstleri de mevcut. Onlara da ilgi var. Formalar bin 26 TL, atkılar 200 TL, eşofman üstlerimiz ise 2 bin ila 2 bin 200 TL arasında değişiklik gösteriyor. Son bir haftadır neredeyse günde 150 kişi forma almaya geliyor. Her maç öncesi yoğunluk olur ama bugünkü ilgi çok güzel" diye konuştu.