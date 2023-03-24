Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), profesyonel liglerde küme düşecek takım sayısını belirlerken, sadece Eskişehirspor’un bulunduğu TFF 3. Lig 1. Grupta değişiklik yaşanmadı.

Federasyondan yapılan açıklamada, Kahramanmaraş merkezli depremler nedeniyle hakları baki kalmak kaydıyla çekilen takımlardan dolayı Spor Toto Süper Lig, Spor Toto 1. Lig ve TFF 2. Lig’den 4 yerine 2’şer takımın küme düşeceği belirtildi. TFF 3. Lig 2. Grupta 3 yerine 2 takım, TFF 3. Lig 3. Grupta 1 takım küme düşecek. Eskişehirspor’un yer aldığı TFF 3. Lig 1. Grupta ise deprem nedeniyle çekilen takım bulunmadığından dolayı eski sistemle devam edilerek 3 takımın küme düşeceği açıklandı. Yapılan açıklamanın ardından ligin son sırasında yer alan Eskişehirspor’un ligde kalması için 15’inci sıraya tırmanması gerekecek.