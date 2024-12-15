Eskişehirspor ile Manavgat Belediyespor bugün oynayacağı kritik maçta kırmızı şimşeklere destek olmak isteyen taraftarlardan Berke Sağtekin, karşılaşmayı seyretmek için İzmir’den geldiğini söyledi.

Bölgesel Amatör Lig (BAL) 6. Grup’ta mücadele eden Eskişehirspor, bugün Manavgat Belediyespor ile kritik bir maça çıkacak. Eskişehir Yeni Atatürk Stadyumu’nda oynanacak müsabaka için binlerce taraftar bilet alırken, İzmir’de yaşamını sürdüren Berke Sağtekin de takımının yanında olmak için şehre geldi. Eskişehirli olan Sağtekin, karşılaşmayı tribünden canlı olarak takip etmek İzmir’den memleketine geldi.

"Maçı izlemek için İzmir’den memleketime geldim"

Stadyumda çok ateşli bir atmosfer olacağını ifade eden Berke Sağtekin, "Ben normalde Eskişehirliyim ama evim İzmir’de. Maçı izlemek için İzmir’den memleketime geldim. Yaklaşık 25 bin taraftarımız maçı tribünden takip edecek. Kazanacağımıza inanıyoruz. Aynı şekilde topçularımız da inançlı. Son maçlarda bize bunu gösterdiler. Takımımızı sonuna kadar destekliyoruz. Ben 1994 doğumluyum, 30 yaşındayım. 2008’den beri aktif olarak takip ediyorum. Çok kritik maçlara da gittiğim oldu. Mesela Göztepe maçını da izlemiştim. Orada biraz düşüşe geçtik. Eskişehirspor taraftarı için olduğu lig önemli değil. Önemli olan o armayı, rengi desteklemek. Bizim gönlümüzden geçen Süper Lig. Biz olabileceğine inanıyoruz. Sevdamızın peşindeyiz, bu yüzden yakın deplasmanlara ve önemli maçlara gidiyoruz" dedi.