Eskişehirspor, hazırlık dönemini iyi geçirmek için Antalya’ya giderken, burada yapacağı iki hazırlık maçındaki rakipleri belli oldu.

Eskişehirspor, hazırlık dönemini iyi geçirmek için Antalya’ya giderken, burada yapacağı iki hazırlık maçındaki rakipleri belli oldu.

Ertelenen maçlardan dolayı arayı iyi değerlendirmek isteyen Eskişehirspor, kamp yapmak adına Antalya’nın yolunu tuttu. Kırmızı Şimşekler, kamp süresi boyunca burada iki hazırlık maçı oynama kararı aldı. Kamptaki ilk maçını Gürcistan ekibi Saburtalo ile oynayacak olan Şimşekler, ikinci hazırlık maçında ise, TFF 3. Lig temsilcisi Kepez Belediyesi ile karşı karşıya gelecek. Es-es, transfer tahtası açıldıktan sonra hazırlık maçlarıyla birlikte yeni oyuncularını da görme fırsatı yakalayacak.