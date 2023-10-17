Eskişehirspor Kadın Futbol Takımı, TFF Kadınlar 3. Lig Play In 4. Turunda yarın Ankara’da Konya Ülküm Spor Kulübü ile bir üst tura yükselmek için mücadele edecek.

Eskişehirspor Kadın Futbol Takımı, Kadınlar 3. Ligi’nden 2. Lig’e yükselme yolunda 1. Tur Play-In müsabakasında Cudi Spor Kulübü’nün sahaya çıkmamasından dolayı direkt 2. Tura geçmişti. Play In 2. Turunu maç oynamadan geçerek 3. Tura yükselen kırmızı siyahlı takım, bu turda Osmaniye temsilcisi Kadirli Savrunspor’u 7-0 ile geçerek 4. Tura kaldı. Eskişehir ekibi Kadınlar 3. Lig Play In 4. Turunda ise Konya temsilcisi Konya Ülküm Spor ile eşleşti. Antrenör Pınar Konca’nın çalıştırdığı Eskişehirspor, Ankara Altındağ Örnek Stadı’nda 18 Ekim Çarşamba günü (yarın) saat 14.00’te başlayacak maçta 5. Tura yükselmek için Konya Ülküm Spor ile karşı karşıya gelecek. Tek maç usulü oynanacak karşılaşmanın 90 dakikalık normal süresi eşitlikle bitmesi halinde uzatma sürelerine geçilecek. Uzatma süreleri sonunda da eşitlik durumu bozulmaz ise kazanan takımı penaltı vuruşları belirleyecek. Eskişehirspor, bu maçtan galip geldiği takdirde adını 5. Tura yazdıracak.