TFF 3. Lig ekiplerinden Eskişehirspor, Nisan ayı fikstüründe 6 maça çıkacak.

Eskişehirspor, TFF 3. Lig’in 26. haftasında oynayacağı kritik Yomraspor maçının hazırlıklarına devam ederken, şimşekleri Nisan ayında zorlu bir fikstür bekliyor. Bitime 9 hafta kala ligde maçların 6’sını bu ayda oynayacak olan Es-es, bu maçlardan alacağı puanlarla Mayıs ayında düşme potasından uzaklaşmak istiyor. Öncelikle düşme potasındaki direkt rakibi Yomraspor’a konuk olacak olan Eskişehirspor, sonraki hafta Amasyaspor’u evinde ağırlayacak. Kırmızı Şimşekler, Nisan ayının ortasında Ağrı 1970 Spor deplasmanında ve Çatalcaspor ile Eskişehir’de mücadele edecek. 30. haftada 52 Orduspor deplasmanında puan arayacak olan Eskişehirspor, zorlu fikstürdeki son maçında evinde şu an ligin zirvesinde yer alan Yeni Mersin İdman Yurdu’nu konuk edecek.