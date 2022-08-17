Türkiye U23 Milli Takımı, Eskişehirspor alt yapısından yetişen Metehan Altunbaş’ın attığı golle Suudi Arabistan’ı 1-0 yenerek şampiyon olurken, atağı da yine Eskişehirspor alt yapısından yetişen Mehmet Özcan başlattı.

Türkiye U23 Milli Takımı, Eskişehirspor alt yapısından yetişen Metehan Altunbaş’ın attığı golle Suudi Arabistan’ı 1-0 yenerek şampiyon olurken, atağı da yine Eskişehirspor alt yapısından yetişen Mehmet Özcan başlattı.

5. İslami Dayanışma Oyunları’nın final karşılaşmasında Türkiye U23 Milli Takımı ile Suudi Arabistan ile karşılaştı. Zorlu geçen maçı Türk Milli takımı 1-0’lık skorla kazandı. Galibiyeti getiren golde ise iki eski Eskişehirsporlu futbolcunun imzası vardı. Eskişehirspor eski genç futbolcusu Mehmet Özcan’ın pasıyla başlayan atağı yine Eskişehirspor alt yapısından yetişen Metehan Altunbaş seken topa vurarak filelerle buluşturdu. Türkiye U23 Milli Takımı bu golle kupanın sahibi oldu.