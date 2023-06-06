Eskişehirspor Kulüp Başkanı Erkan Koca ve beraberindeki heyet, TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi’yi ziyaret ederek taleplerini dile getirdi.

Siyah kırmızılı kulüpten yapılan açıklamaya göre, Eskişehirspor Kulüp Başkanı Erkan Koca, Başkan Vekili Özgür Marankoz, Eskişehirspor Taraftarlar Birliği Başkanı Murat Diri ve Avukat Musab Tayyib Altınkaynak, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Mehmet Büyükekşi ile TFF’nin İstanbul Riva’da bulunan merkezinde bir araya geldi. Başkan Koca ve beraberindeki heyet TFF Başkanı Büyükekşi ile görüş alışverişinde bulunarak taleplerini iletti. Gerçekleşen ziyarette TFF Yönetim Kurulu Üyesi Talat Papatya ve 2. ve 3. Lig Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Volkan Can da hazır bulundu.

Eskişehirspor Kulüp Başkanı Erkan Koca, ziyaretin ardından TFF Başkanı Büyükekşi’ye, TFF Yönetim Kurulu üyesi Talat Papatya’ya ve TFF 2. ve 3. Lig Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Volkan Can’a ziyaretin ardından Eskişehirspor forması hediye etti.