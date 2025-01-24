Eskişehirspor Kulüp Başkanı Ulaş Entok, Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanlığı’nı ziyaret etti. Entok, Büyükşehir Belediye Başkanı Ayşe Ünlüce’ye kulübe verdiği destekler nedeniyle teşekkürlerini iletti.

Ziyarette, Eskişehir Büyükşehir Belediyesi’nin spora ve sporcuya her zaman destek olduğunu belirten Başkan Entok, Büyükşehir Belediye Başkanı Ayşe Ünlüce’ye, Eskişehirspor’a verdiği destekler için teşekkür etti.

Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanı Tezcan Al da nazik ziyaret nedeniyle Entok’a teşekkür ederek, “Ayşe Başkanımızın talimatlarıyla şehrimizin göz bebeği Eskişehirspor’umuza imkânlarımız ölçüsünde destek sunmaya devam edeceğiz.” dedi. Karşılıklı görüş alışverişinin yapıldığı ziyarette, şehirdeki spor faaliyetleri ve yapılan çalışmalar üzerine sohbet edildi.