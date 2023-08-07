2023-2024 sezonu Bölgesel Amatör Lig (BAL) için transfer çalışmalarına devam eden Eskişehirspor, DSİ Karadenizspor’da forma giyen orta saha oyuncusu Doğukan Bülbül’ü renklerine bağladı.

Eskişehirspor, yeni sezon transfer çalışmalarında bir oyuncuyu daha kadrosuna kattı. Siyah-kırmızılı ekip, son olarak DSİ Karadenizspor’da oynayan 21 yaşındaki orta saha oyuncusu Doğukan Bülbül ile anlaşma sağlandığını duyurdu. Kulüpten yapılan sosyal medya paylaşımlarında, “Kulübümüz, 1461 Trabzon FK altyapısından yetişen ve son olarak DSİ Karadenizspor forması giyen 2002 doğumlu orta saha oyuncusu Doğukan Bülbül ile anlaşma sağlamıştır. Doğukan Bülbül’e kulübümüze hoş geldin diyor; hedeflerimiz yolunda şanlı formamız altında nice başarılar diliyoruz” ifadeleri kullanıldı.

Futbol kariyerine 1461 Trabzon FK’da başlayan genç orta saha oyuncusu, Trabzon Doğanspor’da forma giydikten sonra geçtiğimiz sezonu BAL ekibi DSİ Karadenispor’da tamamladı. Doğukan Bülbül, Karadeniz ekibinde 23 karşılaşmada forma giydi.