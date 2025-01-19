Eskişehirspor yetkililerinin ziyarette bulunduğu L Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu’nun Müdürü Çağatay Kaya, takıma şampiyonluk yolunda başarılar diledi.

Eskişehirspor Kulüp Başkanı Ulaş Entok ve yönetim kurulu üyeleri, Eskişehir L Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu’na ziyarette bulundu. L Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu Müdürü Çağatay Kaya, takıma şampiyonluk yolunda başarı dileklerinde bulundu. Kulüp yönetimi, 2 No’lu Açık Ceza İnfaz Kurumu Müdürü Fikret Yüksek’e ve H Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu Müdürü Ramiz Atuğ’a misafirperverlikleri için teşekkürlerini iletti.