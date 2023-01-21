TFF 3. Lig’de bu sezon zor günler geçiren Kırmızı Şimşekler, 18 hafta sonunda gördüğü 5 kırmızı kart ile bu alanda zirvede yer alarak kötü bir istatistiğe imza attı.

TFF 3. Lig’de bu sezon zor günler geçiren Kırmızı Şimşekler, 18 hafta sonunda gördüğü 5 kırmızı kart ile bu alanda zirvede yer alarak kötü bir istatistiğe imza attı.

TFF 3. Lig’in 19. haftasında deplasmanda oynayacağı 1922 Konyaspor maçı hazırlıklarına devam eden Eskişehirspor, bu sezon ligde gördüğü kırmızı kartlarla dikkat çekiyor. 18 hafta sonunda gördüğü 5 kırmızı kart ile dikkat çeken Eskişehirspor, zirveyi Ağrı 1970 Spor ile paylaşıyor. Es-es kartların 3’ünü deplasmanda görürken, 2 tanesini de iç sahada gördü. Bartu Göçmen, gördüğü 2 kart ile takımda en fazla kırmızı kart gören oyuncusu konumunda bulunuyor.