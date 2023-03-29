TFF 3. Lig ekiplerinden Eskişehirspor, ara transfer döneminde 20 futbolcuyu renklerine bağlarken, Kırmızı Şimşeklerin ligde attığı son 7 golün 5’inde yeni transferlerin imzası var.

TFF 3. Lig 25. hafta mücadelesinde evinde ağırladığı 1954 Kelkit Belediyespor’u 2-0’lık skorla mağlup etmeyi başaran Eskişehirspor, haftalar sonra son sıradan kurtulmayı başardı. Ara transfer döneminde kadrosunu 20 yeni oyuncuyla güçlendiren Es-es, yeni transferleriyle çıktığı son 5 maçta 2 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 mağlubiyet alarak, iyi bir grafik çizdi. Eskişehirspor, bu süreçte oynanan karşılaşmalarda rakip filelere 7 gol atarken, gollerin 5’inde yeni transferlerin imzasının olması dikkat çekti. Transferlerle çıkılan ikinci maç olan Karaköprü Belediyespor maçında Barış Memiş 1 gol sevinci yaşarken, sonraki hafta Edirnespor deplasmanında Fenerbahçe’den kiralık olarak kadroya dahil edilen Melih Bostan iki kez fileleri havalandırdı. Son olarak 25. haftada oynanan ve Eskişehirspor’un 2-0’lık galibiyetiyle sonuçlanan 1954 Kelkit Belediyespor maçında Sivas Belediyespor’dan transfer edilen Tufan Kelleci ve 1461 Trabzon FK’dan takıma katılan İsmail Haktan Odabaşı, takımlarıyla ilk kez gol sevinci yaşadı. Eskişehirspor, ligin 26. haftasında son sırada bulunan Yomraspor’a konuk olacak.