Eskişehirspor, teknik direktörlük görevi için anlaşmaya vardığı İbrahim Baş ile resmi sözleşme imzaladı.

Yeni sezonda Bölgesel Amatör Lig’de (BAL) mücadele edecek olan Eskişehirspor’un yeni teknik direktörü belli oldu. Siyah-kırmızılılar takımın başına İbrahim Baş’ı getirdi ve 1 yıllık sözleşme imzalandı. Vali Hanefi Demirkol Tesisleri Basın Toplantı Odası’nda Teknik Direktör İbrahim Baş için imza töreni düzenlendi. İmza törenine Eskişehirspor Kulüp Başkanı Erkan Koca, yönetim kurulu üyeleri ve İbrahim Baş katıldı.

Başkan Koca: "İbrahim hocamızla şampiyonluk hedefliyoruz"

İmza töreninde açıklamalarda bulunan Başkan Erkan Koca, takımın teknik direktörlüğü için birçok teknik direktörle görüşerek İbrahim Baş’ta karar kıldıklarını belirtti. İbrahim Baş ile şampiyonluk hedeflediklerini ifade eden Koca, "Sezon bittiğinde yeni sezon için çalışmalarımız devam etti. Çünkü esesin Amatör Lig’de olması yakışıksız bir durumdu. Eskişehirspor’u layık olduğu yere getirmek istiyoruz. Birçok hocayla görüşmelerimiz oldu. İbrahim Baş hocamızda karar kıldık. Karşılıklı hedeflerimizi anlattık. Hocamızla anlaştık. Hocamız bu ligleri bilen bir hoca. İbrahim hocamızla şampiyonluk hedefliyoruz. Yönetim olarak üç yıllık bir plan yapıyoruz. Eskişehirspor camiasına hayırlı olsun" dedi.

İbrahim Baş: "Eskişehirspor’u inşallah bu çukurdan çıkaracağız"

Eskişehirspor gibi büyük bir kulübe geldiğinin farkında olduğunu belirterek sözlerine başlayan İbrahim Baş, "Engin ve güzel bir tarihi olan bir kulübe sahip çıkıldı. Kulübün tarih sayfalarında İbrahim Baş olarak yer almak istiyorum. Bölgesel Amatör Lig bir çukur ve bu çukurdan en kısa zamanda çıkmak istiyoruz. Eskişehirspor’u İstanbul’a kafa tutan bir takım, birçok antrenörü Tük futboluna tanıtan bir takım olarak tanıdık. Yönetim, taraftar ve basın olarak herkese çok önemli görevler düşüyor. Eskişehirspor bir altın. Eskişehirspor’u inşallah bu çukurdan çıkaracağız" diye konuştu.

3 şampiyonluk yaşadı

Teknik direktörlük kariyerine Turgutluspor’un alt yaş kategori takımlarında başlayan İbrahim Baş, sırasıyla Iğdır Arasspor, Artvin Hopaspor, Yozgatspor 1959, İçel İdman Yurdu, Cizrespor, Yalovaspor ve Doğubayazıt FK’da görev yaptı. Tecrübeli teknik direktör, 2017-2018 sezonunda Artvin Hopaspor’u ve 2018-2019 sezonunda Yozgatspor’u, 2019-2020 sezonda da İçel İdman Yurdu’nu TFF 3. Lig’e çıkarma başarısı göstererek şampiyonluk sevinci yaşadı.