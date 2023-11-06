2023-2024 sezonu Bölgesel Amatör Lig’in 4. haftasında sahasında Sincan Belediyespor’u 2-0 mağlup eden Eskişehirspor uzun yıllar sonra ligde ilk 4 haftayı kayıpsız geçti.

58 yıllık kulüp tarihinde ilk kez bu sezon Bölgesel Amatör Lig’de mücadele eden Eskişehirspor, 6. Gruptaki 4. maçında Sincan Belediyespor’u 2-0 mağlup etti. Kırmızı siyahlı ekip bu sonuçla ligdeki puanını 12’ye yükseltti ve grupta averajla ikinci sırada yer aldı. Eskişehir ekibinde bu maçın ardından bir ilk yaşandı. Eskişehirspor, en son 2007-2008 sezonunda TFF 1. Lig’de ligin ilk 3 haftasını galibiyetle geçmişti. Kırmızı siyahlı takım, bu sezon mücadele ettiği Bölgesel Amatör Ligde ise sırasıyla Eskişehir Demirspor, Kozlu Belediyespor, Yunusemrespor ve Sincan Belediyespor maçlarında 3 puan almayı başardı. Eskişehirspor, bu maçlarda aldığı 12 puanla 16 yıl sonra ligin ilk 4 haftasını 3 puan kaybı yaşamadan geçmiş oldu.

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Bölgesel Amatör Ligde yoluna kayıpsız ilerleyen Eskişehirspor, ligin 5. haftasında deplasmanda Kaynaşlı Belediyespor ile karşılaşacak.