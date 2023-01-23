Eskişehirspor’da genç oyuncu Göktuğ Kaan Ünüvar’ın sakatlık durumu belli oldu. 1922 Konyaspor maçı öncesi antrenmanda sakatlanarak çalışmayı yarıda bırakan oyuncunun çapraz bağlarının koptuğu açıklandı. Sezonun geride kalanında forma giyemeyecek oyuncu, önümüzdeki günlerde ameliyat edilecek. Eskişehirspor formasıyla 3 yıldır ter döken genç yıldız, bu sezon 4 resmi maçta forma giymişti.

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