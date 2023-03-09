Yeni teknik direktörü Ali Onur Cerrah’ı resmi olarak açıklayan Eskişehirspor, ligde önünde oynayacağı 4 maçın 3’ünü zorlu deplasmanlarda oynayacak.

Yeni teknik direktörü Ali Onur Cerrah’ı resmi olarak açıklayan Eskişehirspor, ligde önünde oynayacağı 4 maçın 3’ünü zorlu deplasmanlarda oynayacak.

Yeni teknik ekibiyle tekrar lig umutlarına tutunmak isteyen Eskişehirspor, TFF 3. Lig’de oynayacağı sıradaki 4 maçın 3’ünde zorlu deplasmanlarda puan arayacak. Şimşekler, zorlu fikstürün startını bu hafta düşme potasının 1 puan üstünde yer alan Edirnespor deplasmanında verecek. Edirne dönüşünde ise ligde play-off yarışında yer alan Karşıyaka’ya konuk olunacak. Es-es bu süreçteki tek iç saha maçını 1954 Kelkit’e karşı oynayacak. Eskişehirspor, 3 maçlık deplasman turnesinin son maçında ise düşme hattındaki en yakın rakibi Yomraspor’a konuk olacak. Kırmızı Şimşekler, ligin ilk yarısında bu 4 takımla oynadığı maçlardan 2 galibiyet ve 2 mağlubiyetle 6 puan çıkarmayı başarmıştı.