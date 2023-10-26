Eskişehirspor Kulübü tarafından yıllardır alınamayan ve yılan hikayesine dönen Eskişehirspor Eğitim Vakfı konusunda Erkan Koca başkanlığındaki Eskişehirspor yönetimi düğmeye bastı.

Vakfın borcunu temizleyecekler

Yıllardır belirsizliği koruyan Eskişehirspor Eğitim Vakfı konusu tekrar gündeme geldi. Vakfın başkanlığını kırmızı siyahlı kulübün eski başkanlarından Halil Ünal yaparken, Eskişehirspor Eğitim Vakfı’nı tekrar kulübe kazandırmak isteyen yönetim, vakfın mevcut borcunu temizleyip kulüp adına tekrar faaliyete geçirmek istiyor.

İcralı hesaba gidiyor

Kulübün mevcut borcu nedeniyle gelen destek ve bağışlar temlikli dosya ve icraların bulunduğu hesaba gidiyor. Bunun önüne geçerek kulübe ciddi gelirler sağlamak isteyen Erkan Koca başkanlığındaki yönetim, eski başkan Halil Ünal’ın bu konuda gerekeni yapmasını istiyor. Genel kurula gitmesi istenen vakfın, tekrar kulübe hizmet etmesi hedefleniyor.

Mevcut yönetim bu konuya önem veriyor

Vakfın yönetiminde Halil Ünal’ın yanı sıra dönemin başkanvekilleri İsmail Ilgaz ve Erdal Şahbaz da bulunuyor. Yönetim bu isimlerle bir görüşme gerçekleştirip vakfı almak istiyor. Birçok kurumsal şirketin ve kulübün kullandığı bu sistemi Eskişehirspor’da da devreye sokmak isteyen mevcut yönetimi bu konuya çok önem veriyor.