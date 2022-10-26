TFF 3. Lig ekiplerinden Eskişehirspor, pazar günü karşılaşacağı Yomraspor maçı hazırlıklarına başladı.

TFF 3. Lig ekiplerinden Eskişehirspor, pazar günü karşılaşacağı Yomraspor maçı hazırlıklarına başladı.

Eskişehirspor, TFF 3. Lig’in dokuzuncu haftasında Yomraspor ile evinde karşılaşacak. Maç öncesi Vali Hanefi Demirkol Tesisleri’nde, Teknik Direktör Emre Özbayer yönetiminde hazırlıklar başladı. Dün yapılan antrenman, ısınmanın ardından topa sahip olma çalışması ve geçiş oyunuyla devam ederken, top kaybetmeme çalışmasıyla tamamlandı. İdman programının maça kadar farklı çalışmalarla devam edeceği öğrenildi.

Karşılaşma öncesinde Eskişehirspor 4 puan ile ligde son sırada yer alırken, Yomraspor ise 5 puan ile 17’nci sırada bulunuyor.