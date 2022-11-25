Vali Hanefi Demirkol Tesisleri’nde Teknik Direktör Emre Özbayer ve ekibinin yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda ısınmanın ardından geçiş çalışması ve dar alan oyunu gerçekleştirildi. Antrenman taktik çalışmasıyla sona erdi. Gece saatlerinde Mersin’e gitmek üzere yola çıkacak ola siyah-kırmızılı ekip, 27 Kasım Pazar günü saat 14.00’te sahaya çıkacak.

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