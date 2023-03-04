Eskişehirspor Kulübü Başkanı Erkan Koca transfer süreciyle ilgili açıklama yaparken, “Üst üste 4 kez doğan transfer yasağı sorununu, yaptığımız çalışmalar sonucu bir kez daha çözdüğümüzü büyük taraftarımızın bilgisine sunarız” dedi.

Eskişehirspor Kulübü Başkanı Erkan Koca transfer süreciyle ilgili açıklama yaparken, “Üst üste 4 kez doğan transfer yasağı sorununu, yaptığımız çalışmalar sonucu bir kez daha çözdüğümüzü büyük taraftarımızın bilgisine sunarız” dedi.

Eskişehirspor Kulübü Başkanı Erkan Koca, transfer yasağının sonlandırıldığını belirttiği açıklamada, “Yaşadığımız birçok zorluğun, aştığımız birçok engelin sonunda 4 yıldır mahkumu olduğumuz transfer yasağımızı kaldırarak yaşadığımız sevinç, bütün camiamızın hak ettiği bir sevinçti. Transfer komitemizin titizlikle yaptığı çalışmalar sonucu ardı ardına yaptığımız transferlerin yoğunluğu içinde, transfer tahtamızın tekrar kapanmasının hayal kırıklığını yaşayacak vakit bile bulamadan transfer yasağımızı yeniden açmak için çalışmalara başladık. Üst üste 4 kez doğan transfer yasağı sorununu, yaptığımız çalışmalar sonucu bir kez daha çözdüğümüzü büyük taraftarımızın bilgisine sunarız. Bugün sadece Eskişehirsporlu kimliğimle, sade bir Eskişehirspor taraftarı olarak, yine her şartta takımının yanında olan taraftarımızı pazar günü oynayacağımız kritik maça davet ediyorum. Eskişehirspor tribünleri bir bütündür ve öyle kalacaktır. Herkesin sadece saf ve temiz Eskişehirsporluluk bilinci ile takımını desteklemesini rica ediyorum” sözlerine yer verdi.