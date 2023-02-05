Eskişehirspor taraftarları, Ankara’da oynanacak olan Yeni Altındağ Belediyespor maçı için 10 minibüs ve 1 otobüs ile yola çıktı.

Eskişehirspor taraftarları, Ankara’da oynanacak olan Yeni Altındağ Belediyespor maçı için 10 minibüs ve 1 otobüs ile yola çıktı.

TFF 3. Lig 1. Grup 21’inci haftasında Eskişehirspor, Yeni Altındağ Belediyespor ile deplasmanda karşı karşıya gelecek. Eskişehirsporlu taraftarlar, bugün saat 14.00’te Ankara’da oynanacak maç öncesinde, takımlarının yanında olmak için erken saatlerde yola çıktı. Sabah saat 07.00’den itibaren Atatürk Bulvarı’na gelen coşkulu taraftarlar, toplam 10 minibüs ve 1 otobüs ile Ankara’ya hareket etti. Transfer tahtasının açılmasıyla birlikte yenilenen takımla deplasmana giden Eskişehirspor, coşkulu taraftarlarını arkasına aldı. Yeni oyuncular ile moral bulan Es-Es’li taraftarların deplasman yolculuğu, beste ve şarkılar ile başladı.