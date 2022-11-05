Eskişehirspor taraftarları Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Onkoloji Bölümü’nde tedavi gören lösemi hastası çocukları ziyaret ederek hediye dağıttı.

Eskişehirspor taraftarları Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Onkoloji Bölümü’nde tedavi gören lösemi hastası çocukları ziyaret ederek hediye dağıttı.

Ülkemizde 2-8 Kasım tarihleri arasında kutlanan Lösemili Çocuklar Haftası’nda Eskişehirspor taraftarları anlamlı bir ziyaret gerçekleştirdi. Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ) Tıp Fakültesi Hastanesi Onkoloji Bölümü’nde tedavi gören lösemi hastası çocukları ziyaret eden Eskişehirspor taraftarı, hediye dağıttı.

“Gönüllü donör olma konusunda duyarlı olalım”

Gerçekleştirilen ziyaret hakkında konuşan Eskişehirspor Taraftar Birliği Başkanı Murat Diri, kan bağışıyla birlikte donör olunması konusunda dikkat çekerek şu ifadeleri kullandı:

“2-8 Kasım Lösemili Çocuklar Haftası dolayısıyla Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Onkoloji Bölümü’ndeki hasta çocuklarımızı ziyaret ettik. Küçücük bedenlerinde çok büyük bir savaş veren yavrularımızın, kardeşlerimizin sağlığına kavuşup tekrar sokaklarda, parklarda çocukluklarını yaşaması, akranlarıyla gülüp eğlenmesi en büyük dileğimiz. Bizler Eskişehirspor taraftarları olarak kış ayları öncesinde tedavi gören evlatlarımızın yüzlerinde bir nebze olsun tebessüm oluşturabilmek adına hediye olarak bot ve mont aldık. Bugün on binlerce hasta uygun donör bekliyor ve maalesef bizler bu konuda çok duyarsızız. Herkesten ricamız kan verirken gönüllü donör olmalarıdır. Bir cana can vermek, bir aileye umut olmak gerekiyor. Lütfen bu konu da duyarlı olalım. Gönüllü donör olarak bir yavrumuzun hayata tutunmasını sağlayalım. Unutmayalım ki bir insan dünyayı değiştirebilir.”