TFF. 3. Lig’de zor günler geçiren Eskişehirspor’da, geçtiğimiz günlerde yapılan Olağanüstü Seçimli Genel Kurulu’nda Erkan Koca yeni başkan seçilmişti. Başkanın gelişiyle birlikte yıllardır süren transfer yasağının kalkacağına dair iddialar da şehirde coşku oluşturmaya başladı. Özellikle bugün transfer yasağının kalkacağı iddialarının güçlenmesiyle birlikte sosyal medyada Eskişehirspor taraftarları adeta şampiyon olmuşçasına sevinç yaşamaya başladı. Resmi açıklamanın gelmesini heyecanla bekleyen taraftarların, “Küllerimizden Doğuyoruz” sloganları ve Batuhan Karadeniz’in transfer edilmesine yönelik paylaşımları dikkatlerden kaçmadı.

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Eskişehirspor’un transfer yasağının bugün kalkacağına dair iddiaların atılmasıyla birlikte taraftarlar, sosyal medya hesapları üzerinden binlerce paylaşım yaptı.

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